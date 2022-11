Kaufland oferuje kolejny praktyczny gadżet za stówkę! Przyda się każdemu

W Kauflandzie można trafić na ciekawe urządzenia w dobrych cenach - tym razem do oferty trafił funkcjonalny gadżet, który sprawdzi się w wielu różnych sytuacjach. O jakim urządzeniu mowa?

Nowa oferta Kauflanda oferuje kilka interesujących produktów. W ostatnim czasie mogliśmy kupić tani wideorejestrator samochodowy, a od jutra w sklepie pojawi się smartwatch ForeVive Lite SB-315 w cenie 99 zł. Sprawdzamy, czym się charakteryzuje i czy warto pomyśleć o zakupie.

Smartwatch ForeVive Lite SB-315

To uniwersalny model, który sprawdzi się w wielu różnych sytuacjach. Jest przeznaczony zarówno dla osób, które na co dzień chcą po prostu kontrolować np. swoje tętno czy mieć dostęp do krokomierza, jak i dla bardziej aktywnych - do dyspozycji mamy kilka dyscyplin chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, wspinaczka. Urządzenie pozwala analizować wyniki oraz wyznaczać nowe cele. Inne funkcje użytkowe, z których można skorzystać to: budzik, licznik kalorii, sterowanie odtwarzaczem muzyki czy przypomnienia o nawodnieniu. Smartwatch ForeVive Lite SB-315 współpracuje z systemami Apple iOS oraz Google Android.

Jak deklaruje producent, bateria o pojemności 155 mAh umożliwia pracę zegarka do 10 dni na jednym naładowaniu. Co istotne, smartwatch jest wodoodporny - klasa IP68.

Aktualnie jest dostępny w sklepach Kaufland za 99 zł (sprawdź). Można go również upolować w sklepach podanych w tabeli poniżej.