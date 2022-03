Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [01.03.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

My Project Kompresor akumulatorowy 20 V

zasilanie hybrydowe z sieci elektrycznej

lub za pomocą akumulatora

maks. ciśnienie robocze 11 bar

z akcesoriami do pompowania

Cena: 249,90 zł

Zobacz również:

My Project Akumulatorowa pilarka tarczowa

maks. napięcie 20 V, kąt cięcia: 0-45°

w zestawie 1 tarcza tnąca,

1 ogranicznik równoległy,

1 klucz imbusowy, 1 adapter

Cena: 159,90 zł

Wiertarka udarowa 20 V bez akumulatora

2 regulowane funkcje

bateria kompatybilna z urządzeniami

serii 20 V od COUNTRYSIDE® i MYPROJECT®

akcesoria w zestawie

Cena: 149,90 zł

My Project Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa 20 V

2-biegowa, max 35Nm

z lampką LED

z walizką, z zestawem bitów i wierteł

Cena: 99,99 zł

My Project Miernik kosztów energii

napięcie wejściowe: 220-240 V~, 50 Hz

idealny do pomiaru zużycia prądu

przez urządzenia elektryczne

dźwiękowe i wzrokowe ostrzeżenie przed

przeciążeniem

Cena: 39,99 zł

Liv&Bo Stacja pogodowa bezprzewodowa WS-02R1S1

z funkcją dotykową

zakres temp. zewn. od +60°C do -40°C

podświetlenie LED

Cena: 49,99 zł

Piła szablasta 20 V bez akumulatora

urządzenie kompatybilne z ładowarką i

akumulatorami z serii 20 V

COUNTRYSIDE® i MYPROJECT®

w zestawie: plastikowa walizka do

przechowywania, brzeszczot do drewna,

brzeszczot bimetaliczny do metalu, klucz

Cena: 159,90 zł

My Project Akumulator 20 V 4,0 Ah

akumulator litowo-jonowy

3-stopniowy wyświetlacz LED ze

wskaźnikiem poziomu naładowania

kompatybilny z urządzeniami serii

Cena: 99,99 zł

