Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [01.08.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Toster TO-H0701

regulacja stopnia przypieczenia

klawisze funkcyjne z kontrolką LED: stop, podgrzewanie, rozmrażanie

nakładka na bułki

moc 720 - 850 W

Cena w sklepie Kaufland: 59,99 zł

Switch on opiekacz 3 w 1

moc 750 W

automatyczna kontrola temperatury

nieprzywierające, wymienne płytki do

grillowania, do kanapek i gofrów

Cena w sklepie Kaufland: 139,90 zł 99,99 zł

Mikser planetarny FP-A0101

moc 600 W

bezstopniowa regulacja prędkości

misa ze stali nierdzewnej o poj. 5 l

osłona przeciwbryzgowa

3 lata gwarancji

Cena w sklepie Kaufland: 299,90 zł

Roraima czajnik elektryczny

moc 1800 W

poj. 1,8 l

stal nierdzewna

matowy lub srebrny

Cena w sklepie Kaufland: 34,99 zł

Princess gofrownica bubble

moc 1000 W

powłoka nieprzywierająca

powierzchnia do pieczenia Ø 18 cm

Cena w sklepie Kaufland: 59,99 zł

Ekspres do kawy NN-CM-01

moc 850 W

ciśnienie pompki: 15 barów

wyjmowany zbiornik na wodę 1,5 l

możliwość jednoczesnego przygotowania dwóch kaw

wymienna dysza spieniająca mleko

Cena w sklepie Kaufland: 49,99 zł

Kuchenka mikrofalowa MW-I0001 Switch On

funkcja grilla

moc mikrofali 800W

moc grilla 100 W

6 poziomów mocy

8 programów automatycznych

wyświetlacz LED

Cena w sklepie Kaufland: 399,90 zł

Blender kielichowy Switch On

poj. dzbanka 1,5 L

pięć poziomów prędkości, dodatkowa funkcja pulsowania/ kruszenia lodu,

moc 500W

wkładka nożowa z ostrzem ze stali nierdzewnej

Cena w sklepie Kaufland: 149,90 zł

Mini piekarnik MO-B0201 Switch On

moc 1400 W

do pieczenia, podgrzewania i grillowania

w zestawie kamień do pizzy, ruszt do grillowania, blacha do pieczenia,

szczypce do wyciągania i wysuwania

taca na okruchy

Cena w sklepie Kaufland: 299,90 zł

Blender ręczny HB-G0202 Switch On

regulacja prędkości z funkcją turbo

ze zdejmowanym mieszadłem,

ostrza ze stali nierdzewnej

moc 600W

Cena w sklepie Kaufland: 79,99 zł

Głośnik Bluetooth BTS-110K Denver

zasięg 8-10 metrów

wejście AUX-in (jack 3,5 mm) i tuner FM

wejście na kartę Micro SD i USB

moc 10 W

Cena w sklepie Kaufland: 49,99 zł

Opaska sportowa Hama Fit Track 1900

bluetooth

do pomiaru: kroków, dustansu, kalorii, jakości snu, pulsu

wodoodporność i ochrona przed wniknięciem pyłu: IP65

czas działania: do 4 dni (do 15 dni tryb czuwania)

ładowanie za pomocą kabla USB

Bluetooth 4.0

wyświetlacz OLED 0,86″

Cena w sklepie Kaufland: 59,99 zł

