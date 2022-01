Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [02.01.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Sharp Głośnik Bluetooth GX-BT60

bezprzewodowy

do 13 godzin odtwarzania

integracja z asystentem głosowym

Bluetooth 5.0

czarny

Cena: 111,90 zł

Zobacz również:

Sharp Głośnik Bluetooth GX-BT180

bezprzewodowy

do 10 godzin odtwarzania

integracja z asystentem głosowym

Bluetooth 4.2

czarny

Cena: 169,90 zł

Blender ręczny NN-HB-01

moc 150 W

nasadka miksująca z

nożem ze stali nierdzewnej

praktyczny otwór do zawieszenia

Cena: 25,99 zł

Maszynka do strzyżenia włosów NN-HT-C1

moc 10 W

precyzyjne ostrze ze stali szlachetnej,

regulacja długości cięcia na

urządzeniu

w zestawie cztery nakładki

Cena: 19,99 zł

Switch on Maszynka do mielenia MG-A0202

funkcja cofania

3 noże ze stali nierdzewnej

nasadka do kiełbasy

moc 600 - 800 W

Cena: 149,90 zł

Podnośnik samochodowy butelkowy MyProject_DIY_Auto

udźwig ok. 5 ton

wysokość podnoszenia ok. 19,5-38 cm

dzielony drążek

Cena: 49,99 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić ?