Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [02.03.2023]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Blender kielichowy Switch ON

W aktualnej ofercie pojawił się blender kielichowy ze szklanych dzbankiem o pojemności 1,75 litra. Mamy tutaj do dyspozycji 5 ustawień prędkości, a moc urządzenia wynosi 600 W. Jak zostało zaznaczone w opisie długość przewodu to 150 cm. Urządzenie kupimy w sklepie stacjonarnym za 199,90 zł.

Zobacz również:

Zobaczcie też podobny produkt dostępny tutaj.

Blender ręczny Switch ON

Do kompletu warto dokupić blender ręczny. Sprawdzi się do miksowania, robienia puree czy pesto. W zestawie znajdziemy plastikowy pojemnik wraz z miarką. Prędkość możemy regulować za pomocą pokrętła, a do tego mamy także przycisk turbo. Moc urządzenia to 600 W. Blender kupicie w sklepie za 99,99 zł

Podobne produkty znajdziecie pod tym linkiem.

Stacja parowa STS-A0301 Switch On

W ofercie Kaufland pojawiła się też stacja parowa z wyjmowanym zbiornik na wodę o pojemności 1,8 l. Jak możemy sprawdzić w specyfikacji ilość wydobywanej pary to 115 g/min. Możliwe jest prasowanie parowe oraz na sucho. Jak wynika z opisu, maksymalna moc urządzenia wynosi 2400 W. Urządzenie kosztuje aktualnie 199,99 zł.

Warto też zwrócić uwagę na ten model - sprawdź.

Zajrzyjcie też do naszego materiału na temat roweru elektrycznego w Ldilu - przeczytaj więcej.