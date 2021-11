Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [02.11.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Opiekacz do kanapek

nieprzywierająca powłoka,

automatyczna regulacja temperatury,

lampka kontrolna,

ochrona przed przegrzaniem

Cena: 29,99 zł

Ekspres do kawy CM4708

moc 1000 W

poj. dzbanka 1,25 l

na ok. 10 - 15 filiżanek

funkcja podgrzewania z automatycznym

wyłączaniem po 30 min

Cena: 149,90 zł

Żelazko Tefal FV 1526

max. wyrzut pary: 90g /min

zbiornik na wodę 200 ml

dł. przewodu 1,9 m

moc 2000 W

Cena: 89,99 zł

Tefal Frytkownica beztłuszczowa EY101

poj. misy 1,6 l

poj. koszyka 0,4 kg

funkcje: grillowanie, pieczenie i smażenie

Cena: 249,90 zł

Toster NN-TO-P1

moc 700 W,

bezstopniowa regulacja przypieczenia,

wyjmowana tacka na okruchy

Cena: 29,99 zł

Wyciskarka do cytrusów NN-CP-01

moc 25 W

automatyczny start/stop,

2 stożki do wyciskania małych i dużych

owoców cytrusowych,

obrót stożka w prawo i w lewo,

z regulacją ilości miąższu

Cena: 29,99 zł

Blender do smoothie

2 prędkości pracy

ostrza ze stali nierdzewnej

moc 300 W

w zestawie : 2 pojemniki

o poj. 0,35 l i 0,6 l

Cena: 69,99 zł

Blender ręczny

moc 250 W

2 prędkości

nasadka miksująca z tworzywa

sztucznego z nożem ze stali szlachetnej

z wielofunkcyjnym rozdrabniaczem

(ok. 350 ml)

Cena: 44,99 zł

Frytkownica wielofunkcyjna 9 w 1

moc 1600 W

poj. do 1,3 kg

zdejmowany, nieprzywierający pojemnik

wewnętrzny

obudowa termiczna (izolowana termicznie)

regulowany termostat od 80° do 180°

Cena: 299,90 zł

Wypiekacz do chleba

17 programów (3 bezglutenowe)

książka kucharska i forma do pieczenia

z powłoką nieprzywierającą w zestawie

3 różne rozmiary (od 0,5 do 1 KG)

3 stopnie brązowienia: jasne, średnie

lub ciemne

Cena: 299,90 zł

Jajowar Switch On

regulacja stopnia twardości

sygnał dźwiękowy

moc 435 W

Cena: 39,99 zł

