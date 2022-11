Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [02.11.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Żelazko parowe

moc 2200 W

nieprzywierająca stopa

funkcja anti-calc

funkcja anti-drip

funkcja samoczyszczenia

Cena: 69,99 zł - Klik

Blender kielichowy TB-D0101

5 prędkości + funkcja kruszenia lodu

kielich o pojemności ok. 1500 ml

moc 600 W

noż z ostrzami ze stali nierdzewnej

pokrywka z otworem umożliwiającym dodawanie składników

Cena: 169,90 zł - 129,90 zł - Klik

Wyciskarka do cytrusów NN-CP-01

moc 25 W

automatyczny start/stop,

2 stożki do wyciskania małych i dużych owoców cytrusowych,

obrót stożka w prawo i w lewo,

z regulacją ilości miąższu

Cena: 44,99 zł Klik

Zestaw do miksowania HB-G0212 Switch On

z pojemnikiem zbiorczym o poj. 1250 ml

z nasadką do krojenia w kostkę

regulacja prędkości z funkcją turbo

z nasadką miksująca z nierdzewnej stali szlachetnej,

moc 600 W

Cena: 179,90 zł Klik

Stacja parowa STS-A0301 Switch On

z wyjmowanym pojemnikiem na wodę 1,8 L

ilość pary do 115 g/min

płynna regulacja temperatury

możliwość prasowania parowego i na sucho

moc 2200-2400 W

Cena: 229,90 zł

Czajnik WK-J0001 Switch On

poj. maks. 1,7 l

moc 2400 W

podstawa 360°,

zabezpieczenie przed przegrzaniem i pracą przy braku wody,

utrzymanie temperatury do 30 minut

50 / 70 / 80 / 90 °C

Cena: 139,90 zł Klik

Elektroniczny przyrząd pomiarowy My Project

pomiar napięcia, prądu, rezystancji

tester diod

czytelny wyświetlacz

Cena: 59,99 zł - 49,99 zł

Odkurzacz My Project

usuwa mokry i suchy brud

z dużym 20 l pojemnikiem

moc 1300 W

w zestawie: 3x worek filtracyjny, 1x wąż ssący, 2x plastikowe rurki przedłużające, 1x dysza, 1x szczotka podłogowa

Cena: 199,90 zł Klik

Wiertarka udarowa My Project

moc 750 W

płynna regulacja prędkości obrotowej

prędkość obrotowa 50–3000 obr./min

moment obrotowy maks. 10 Nm

długość przewodu zasilającego ok. 3 m

Cena: 149,90 zł Klik

