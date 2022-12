Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [02.12.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Odkurzacz akumulatorowy PC-BS 3035

z akumulatorem litowo-jonowym 14,8 V (2200 mAh),

elektrycznie obracana szczotka podłogowa

stacja ładująca,

do wszystkich

powierzchni,

technologia filtra bez worka - filtr HEPA

Cena: 299,90 zł Klik

Robot Kuchenny 4w1 Bestron AKM900CO

do ugniatania, rozrabiania, ubijania i mieszania

7 poziomów prędkości

z ramieniem miksującym

z hakiem do ciasta i trzepaczką

poj. misy na ciasto 2,5 l

moc 1000 W

Cena: 299,90 zł Klik

Mikser ręczny Bestron AHM1000CO

6 poziomów prędkości + turbo

2 haki do ciasta

2 trzepaczki

moc 400 W

Cena: 69,99 zł Klik

Ekspress do kawy Bestron ACM1000CO

z dzbankiem termicznym,

przycisk start z kontrolką,

ochrona przed przegrzaniem,

wskaźnik poziomu wody,

auto wyłączanie, gdy kawa jest gotowa

zaparza do 8 filiżanek kawy

Cena: 149,90 zł Klik

Młynek do kawy Bestron ACG1000CO

elektryczny,

pojemnik o pojemności 50 g

zdejmowana pokrywa

antypoślizgowe nóżki

150 W

Cena: 99,99 zł Klik

