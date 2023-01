Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [03.01.2023]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Kombiwar halogenowy Quasar

poj. 18 l

moc 1200 - 1400 W

funkcje: pieczenie, smażenie, grillowanie, gotowanie na parze, duszenie, rozmrażanie, podgrzewanie

Cena: 100 zł

Odkurzacz Bomann BS 9019 CB

moc 700 W

poj, worka 1 l

5-stopniowy system filtracji

uchwyt do przenoszenia

wskaźnik zapełnienia worka

Cena: 250 zł

Ekspress do kawy Nescafe Dolce Gusto KP123

zbiornik na wodę poj. 0,8 l

moc 1500 W

automatyczne wyłączanie

Cena: 250 zł

Mini Piekarnik Calzone Esperanza

poj.: 10 L

moc: 900W

wbudowany minutnik

Cena: 100 zł

Głośnik Bluetooth z mikrofonem Intempo EE 5037

Bluetooth 5.0

bateria litowo-polimerowa 1500 mAh

kabel micro USB,

stojak na mikrofon,

mikrofon z kablem 1,6 m

Cena: 149 zł

