Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [03.10.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Słuchawki nauszne MDRZX110

Łączność: Przewodowe

Budowa słuchawek: Nauszne zamknięte

Mikrofon: Nie

Pasmo przenoszenia: 12 ~ 22000 Hz

Cena: 69,99 zł - 59,99 zł Klik

Zobacz również:

Kamera samochodowa Tracer MobiDrive

nagrywanie w pętli

wyświetlacz LCD 2,4"

z czujnikiem ruchu

Seria: Travel & Adventure

Cena: 59,99 zł Klik

Transmiter FM Bluetooth TR-340 Forever

z pilotem

z wyświetlaczem LCD

2 porty USB

Cena: 59,99 zł Klik

Ekspres do kawy NN-CM-01

moc 850 W

ciśnienie pompki: 15 barów

wyjmowany zbiornik na wodę 1,5 l

możliwość jednoczesnego przygotowania dwóch kaw

wymienna dysza spieniająca mleko

Cena: 169,90 zł Klik

Mikser ręczny HM-J1501 Switch On

5 poziomów prędkości,

z funkcją turbo,

w zestawie długie trzepaczki i haki do wyrabiania ciasta ze stali szlachetnej,

z przyciskiem zwalniającym

Cena: 99,99 zł Klik

