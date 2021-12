Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [03.12.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Bosch Mikser ręczny MFQ 3010

moc 300 W

2 poziomy prędkości

2 haki do zagniatania ciasta

Cena: 89,99 zł

Zobacz również:

Bosch Blender ręczny MSM6B500 z akcesoriami

moc 350 W

w zestawie: pojemnik, rozdrabniacz,

końcówka blendująca, przykrywka

Cena: 159,90 zł

Ekspres Nescafe Dolce Gusto Poccolo XS

moc 1600,

ciśmienie 15 bar,

zbiornik na wodę 0,8 l

Cena: 169,90 zł

Sanitas Ciśnieniomierz naramienny

pomiar ciśnienia krwi oraz tętna

mankiet o obwodzie 22-36 cm

wykrywanie arytmii serca

pokrowiec w zestawie

3 lata gwarancji

Cena: 59,99 zł

Ciśnieniomierz nadgarstkowy

regulowany rozmiar od 13,5 do 19,5 cm,

wyswietlacz LCD

pamięć do 120 pomiarów

w zestawie baterie i pokrowiec

Cena: 39,99 zł

Switch on suszarka do włosów HD-F0201

1850-2200W

3 stopnie temperatury

2 stopnie nadmuchu z

funkcją cool shot

wyjmowany filtr powietrza

Cena: 79,99 zł

Maxxmee Suszarka do włosów

moc 2000 W

z funkcją skręcania

2 poziomy wentylatora

3 poziomy ogrzewania

długość kabla 1,8 m

biała, różowa

Cena: 129,90 zł

Maxxmee Falownica do włosów

moc 240 V

turmalinowa powłoka ceramiczna

temperatura 170 - 220 °C

Cena: 89,99 zł

