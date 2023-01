Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [04.01.2023]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Stacja parowa Switch On STS-A0301

z wyjmowanym pojemnikiem na wodę 1,8 l

ilość pary do 115 g/min

płynna regulacja temperatury

możliwość prasowania parowego i na sucho

moc 2200-2400 W

Cena: 199,90

Zobacz również:

Odkurzacz ręczny Switch On HV-B1401

czas ładowania ok. 6,5 h

pojemnik na brud mokry/suchy

150 ml / 400 ml

3 wymienne dysze

moc: 45 W

Cena: 119,90 zł - 79,99 zł

Żelazko parowe Philips GC1742/40

ciągły strumień pary do 25 g / m

moc do 2000 W

uderzenie pary do 90 g

zbiornik na wodę 220 ml

system antywapienny Calc Clean

Cena: 129,90 zł - 79,99 zł

Odkurzacz Switch ON

moc: 850 W

technologia cyklonowa

duży promień - zasięg 7m

z kablem o długości 5m

z bardzo długim wężem ssącym

pojemność zbiornika na kurz: 0,6l

Cena: 249,90 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić?