Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [04.10.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Podnośnik mechaniczny 1T

Cena: 59,99 zł

Zobacz również:

Regenerator wycieraczek

usuwa zużyte krawędzie piór wycieraczek do szyb

do większości standardowych piór wycieraczek

wymiary: ok. 5,7 x 3,6 x 3,7 cm

Cena: 7,99 zł

Czajnik NN-WK-S1

pojemnoć 1,7 l

ochrona przed przegrzaniem

i pracą bez wody

podstawka 360°

1850 - 2200 WAT

Cena: 29,99 zł

Klucz udarowy elektryczny

moc 450 W

max moment dokręcania 100Nm

max moment odkręcania 320Nm

w zestawie końcówki 17/19/21/22

zapasowe szczotki i walizka

Cena: 149,90 zł

Mini kompresor 12V

kompresor z wężem sprężonego powietrza

i manometrem

moc: 108 W

maks. ciśnienie: 10 barów / 150 PS

Cena: 59,99 zł

Młynek do kawy NN-KM-01

moc 150 W

nóż i komora mielenia

ze stali szlachetnej,

na 60 g ziaren kawy

Cena: 29,99 zł

Opiekacz do kanapek ST 3477

Moc 750 W

Nieprzywierająca powłoka

Cena: 49,99 zł

Rozdrabniacz CH-B0101

2 poziomy prędkości

Wystarczająca moc do siekania mięsa, owoców, warzyw i kruszenia kostek lodu

Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja

Noże ze stali nierdzewnej gwarantują wydajność i wiarygodne wyniki

Plastikowy pojemnik: ok. 500 ml

Pojemnik, nóż i pokrywkę można myć w zmywarce

Pobór mocy: 260 W

Cena: 39,99 (promocja)

Frytownica beztłuszczowa

kosz z nieprzywieralną powłoką

zakres temp. 80-200°C

moc 1300 W

poj. 2,4 l

3 lata gwarancji

Cena: 199,90 zł (promocja)

Smoothie maker

2 prędkości pracy

ostrza ze stali nierdzewnej

moc 300 W

w zestawie : 2 pojemniki

o poj. 0,35 l i 0,6 l

Cena: 69,99 (promocja)

Kawiarka

ze stali nierdzewnej

automatyczne wyłączanie

poj. 1 l

Cena: 129,90 zł

Sokowirówka NN-JU-01

moc 400 W

2 prędkości,

zbiornik na sok ok. 500 ml,

wkład do wyciskania ze stali szlachetnej

Cena: 89,99 zł

