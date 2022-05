Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [05.05.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Odkurzacz akumulatorowy

wielokrotnie ładowany akumulator

możliwość odkurzania mokrych powierzchni

końcówka szczelinowa, dysza szczotkowa

lampka kontrolna ładowania (LED)

zasilacz do ładowania

stały filtr kurzu z możliwością prania

Cena: 79,99 zł

Zobacz również:

Zanussi Odkurzacz workowy ZANCG22CB

poj. worka 1,1 l

poziom hałasu 80 dB, moc 600 W

3-warstwowy filtr elektrostatyczny

długość przewodu: 4,5 m

w zestawie: dysza do tapicerki, dysza szczelinowa i szczotka

Cena: 199,90 zł

Philips Parownica do ubrań STH3000/20

zbiornik na wodę poj. 100 ml

czas nagrzewania 30 sekund

moc 1000 W

wytwarzanie pary 20g/min

długość przewodu 2m

lampka kontrolna temperatury

Cena: 139,90 zł

Żelazko DB 3703

1800 W

powierzchnia do prasowania ze stali

nierdzewnej, regulacja temperatury

3 poziomy wyrzutu pary

Cena: 49,99 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić ?