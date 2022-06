Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [06.06.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Stacja parowa STS-A0301 Switch On

z wyjmowanym pojemnikiem na wodę 1,8 l

ilość pary do 115 g/min

płynna regulacja temperatury

możliwość prasowania parowego i na sucho

Cena: 199,90 zł

Mikser ręczny HM 1010 Braun

moc 400 W

4 poziomy prędkości, poziom turbo

w zestawie mieszadła i trzepaczki

Cena: 119 zł

Ekspres do kawy NN-CM-01

moc 850 W

ciśnienie pompki: 15 barów

wyjmowany zbiornik na wodę 1,5 l

możliwość jednoczesnego przygotowania dwóch kaw

wymienna dysza spieniająca mleko

Cena: 169,90 zł

Kruszarka do lodu

moc 30 W

obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

nóż wykonany ze stali nierdzewnej

wyjmowany pojemnik z uchwytem na kubek

antypoślizgowe nóżki

Cena: 79,99 zł

Switch On Frytownica beztłuszczowa DF-H0201

moc 1400W

cyfrowy panel sterowania z regulowaną temperaturą 80-200 stopni i zintegrowanym czasomierzem 1-60 min

wyjmowany kosz do smażenia

poj. pojemnika do smażenia 3,5 l

Cena: 199,90 zł

Bosch Odkurzacz workowy BGB2KFL

zasięg pracy do 5 m

moc 600 W

w zestawie: ssawka do tapicerki, ssawka do szczelin higieniczny system filtrów

Cena: 299,90 zł

Sokowirówka NN-JU-01

moc 400 W

2 prędkości

zbiornik na sok ok. 500 ml

wkład do wyciskania ze stali szlachetnej

Cena: 159,90 zł - 99,99 zł

Switch On Smoothie maker

2 prędkości pracy

ostrza ze stali nierdzewnej

moc 300 W

w zestawie 2 pojemniki o poj. 0,35 l i 0,6 l

Cena: 119,90 zł - 89,99 zł

Grill kontaktowy CG-B0001

wyjmowane, nieprzywierające płytki grillowe

wyjmowana tacka na tłuszcz

bezstopniowy regulator temperatury

górna płyta w 5 poziomach

moc 2000W

Cena: 299,90 zł - 229,90 zł

