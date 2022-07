Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [06.07.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Żelazko parowe IS-F1404 Switch On

ceramiczna stopa żelazka

silne uderzenie pary również w pionie

moc 2000-2400 W

Cena: 99,99 zł - 79,99 zł

Zobacz również:

Blender ręczny NN-HB-S1

moc 250 W

2 poziomy prędkości

nasadka miksująca z tworzywa sztucznego z nożem ze stali szlachetnej z wielofunkcyjnym rozdrabniaczem

poj. ok. 350 ml

Cena w sklepie Kaufland: 49,99 zł

Toster NN-TO-P1

moc 700 W

bezstopniowa regulacja przypieczenia,

wyjmowana tacka na okruchy

Cena w sklepie Kaufland: 59,99 zł - 39,99 zł

Kuchenka mikrofalowa MW-G0001

z funkcją grila, poj. ok 20 l,

8 automatycznych programów,

funkcja rozmrażania,

moc mikrofali 800 W,

moc grilla 1000 W

Cena w sklepie Kaufland: 159,90 zł - 99,90 zł

Sokowirówka NN-JU-01

moc 400 W

2 prędkości

zbiornik na sok ok. 500 ml

wkład do wyciskania ze stali szlachetnej

Cena w sklepie Kaufland:: 159,90 zł - 99,90 zł

Głośniki Rave Mini TWS BT Black Tracer

Bluetooth 5.0

wbudowany mikrofon

czytnik kart pamięci microSD

port USB

radio FM

Cena w sklepie Kaufland: 39,99 zł

Ekspres do kawy NN-CM-01

moc 850 W

ciśnienie pompki: 15 barów

wyjmowany zbiornik na wodę 1,5 l

możliwość jednoczesnego przygotowania dwóch kaw

wymienna dysza spieniająca mleko

Cena w sklepie Kaufland: 169,90 zł

Kuchenka mikrofalowa MW-I0001 Switch On

funkcja grilla

moc mikrofali 800W

moc grilla 100 W

poj. 20 l

6 poziomów mocy

8 programów automatycznych

wyświetlacz LED

Cena w sklepie Kaufland: 499,90 zł - 349,90 zł

Odkurzacz workowy ZANCG22CB Zanussi

poj. worka 1,1 l

poziom hałasu 80 dB, moc 600 W

3-warstwowy filtr elektrostatyczny

długość przewodu: 4,5 m

w zestawie: dysza do tapicerki, dysza, szczelinowa i szczotka

Cena w sklepie Kaufland: 199,90 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić?