Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [07.02.2023]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Dekoder Setty DVBT-T2 HEVC STDK-01

zgodny ze standardami: MPEG2/ MPEG4/

H.265/VC-1/AVS+pełne -T/T2

głębia koloru 10 bit

1000 kanałów oraz programowane radio

Pamięć DDR2: 512 MB

w zestawie pilot

Cena: 50 zł

Zobacz również:

Kamera samochodowa Tracer MobiDrive

nagrywanie w pętli

wyświetlacz LCD 2,4"

z czujnikiem ruchu

prosta obsługa i łatwy montaż

Seria: Travel & Adventure

Cena: 50 zł

Smartwatch Forever Call Me 2 KW-60

wbudowana pamięć 32 mb

Kompatybilna platforma Android, iOS

mikro USB

czas pracy na baterii do 3 dni

w zestawie kabel USB do ładowania

Cena: 50 zł

Głośniki Bluetooth Tracer Superbox

moc 10 W

Jack 6,35 mm, port USB

wbudowany moduł FM

technologia TWS

muzyka z karty pamięci

Cena: 40 zł

Zestaw Smartwatch JW-150 z głośnikiem ABS-100 Forever

licznik kalorii, licznik kroków, budzik, monitor snu, sterowanie muzyki, funkcja szukania telefonu

ekran dotykowy

Bluetooth 4.0

współpracujące systemy operacyjne: Apple, iOS, Google Android

moc głośnika 3 W

czas pracy do 6 h

czas ładowania do 2h

Cena: 150 zł

Głośnik Mobilny Hama BT Twin 2.0

Połączenie: Bluetooth

Zasięg: 10 m

Pojemność: 3000 mAh

Wersja Bluetooth: 5.0

Dodatkowa funkcja: Speakerphone, True Wireless

Maks. moc dźwięku: 20 W

Stopień ochrony IP: IPX7

Waga: 745 g

Czas ładowania (godziny): 3 h

Dyspozycyjność: 6 h

Cena: 100 zł

Radiowy dzwonek bezbateryjny do drzwi Switch ON

2 opcje sygnału: akustyczny + optyczny

16 dźwięków dzwonka

4 stopniowa regulacja głośności

Częstotliwość: 433 MHz

Cena: 44,99 zł

Akumulator 20 V 4,0 Ah

akumulator litowo-jonowy

3-stopniowy wyświetlacz LED ze wskaźnikiem poziomu naładowania

kompatybilny z urządzeniami serii

Cena: 99,99 zł

Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa 20 V My Project

2-biegowa, max 35Nm

z lampką LED

z walizką,

z zestawem bitów i wierteł

Cena: 79,99 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić?