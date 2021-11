Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [07.11.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Lampka stołowa

moc 25 W

żarówka E27

wys. 29 cm

Cena: 49,99 zł

Wzmacniacz słuchu

poprawia słyszalność wszystkich dźwięków

regulacja głośności,

wzmocnienie maks. 50 dB

3 nasadki do indywidualnego dopasowania

zawiera baterię i baterię zamienną

Cena: 39,99 zł

Ogrzewacz do stóp

3 poziomy temperatury,

automatyczne wyłączanie po 90 min.,

moc 100 W,

3 lata gwarancji

Cena: 79,99 zł

Lampa podłogowa

moc 40 W

metalowa

żarówka E27

przewód zasilający 1,5 m

wys. 150 cm

Cena: 89,99 zł

Poduszka grzewcza

szara

100 W

3 poziomy temperatury

automatyczne wyłączanie po 90 minutach

puszysty miękki materiał wierzchni

nadaje sie do prania

Cena: 49,99 zł

Pulsometr SPO 18

odpowiedni dla osób z niewydolnością

serca, astmą oskrzelową

kolorowy wyświetlacz

wskaźnik niskiego poziomu baterii

baterie 2 x AAA w zestawie

Cena: 79,99 zł

Ciśnieniomierz nadgarstkowy

regulowany rozmiar od 13,5 do 19,5 cm,

wyświetlacz LCD

pamięć do 120 pomiarów

w zestawie baterie i pokrowiec

Cena: 39,99 zł

Ciśnieniomierz naramienny

regulowany mankiet od 23 do 33 cm

pamięć do 120 pomiarów dla 2 osób

Cena: 49,99 zł

Termometr kliniczny SFT 53

wymienna nasadka ochronna

technologia pomiaru w podczerwieni

pomiar w ciągu kilku sekund

pamięć 10 pomiarów

w zestawie pudełko do przechowywania

i 10 nasadek ochronnych

Cena: 59,99 zł

Waga diagnostyczna SBF 72

maks. 180 kg

5 poziomów aktywności

pomiar wagi, tkanki tłuszczowej

i wody w organiźmie

oznaczanie % masy mięśniowej i kostnej

transfer danych do aplikacji HealthCoach

obliczanie wartości BMI

Cena: 89,99 zł

Inhalator SIH21

z ustnikiem, maską dla dorosłych

i dla dzieci

do leczenia górnych i dolnych dróg

oddechowych

Cena: 99,99 zł

Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu

5 diod LED

zasięg do 5 m (kąt 120°)

zasilanie: 3 baterie AA - w zestawie

Cena: 19,99 zł

Przedłużacz

4 gniazda

klapka zabezpieczająca

dł. kabla 10 m

Cena: 39,99 zł

