Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [07.11.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Grzejnik elektryczny Switch ON

olejowy

z możliwością podłączenia dmuchawy 400 W

płynny regulator termostatu

3 poziomy wydajności

duża powierzchnia grzewcza z 9 żeberkami

wym. 42,5 x 65 x 30 cm

moc: 2400 W

Cena: 299,90 zł Klik

Zobacz również:

Termowentylator Switch On

płynna regulacja temperatury

2 stopnie nagrzewania 1000 W / 2000 W

ochrona przed przewróceniem

ochrona przed przegrzaniem

długość kabla: 180 cm

Cena: 59,99 zł Klik

Programator czasowy

24 godzinny

wewnętrzny

min. czas możliwy do zaprogramowania wynosi 30 minut

Cena: 13,99 zł Klik

Ekspres do kawy NN-CM-01

moc 850 W

ciśnienie pompki: 15 barów

wyjmowany zbiornik na wodę 1,5 l

możliwość jednoczesnego przygotowania dwóch kaw

wymienna dysza spieniająca mleko

Cena: 222 zł Klik

Mini piekarnik Switch On MO-A0201

3 programy grillowania/pieczenia,

regulacja temperatury 70-230°C

poj. 13 l

60 minutowy wyłącznik

moc 1200 W

Cena: 369,90 zł - 299,90 zł Klik

Reflektor z czujnikiem ruchu

moc 20 W

1600 lumenów

regulowany kąt nachylenia

zasięg do 8 m

Cena: 89,99 zł - 69,99 zł - Klik

Waga elektroniczna Liv & Bo

pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody, procent mięśni wskaźnik masy ciała

bateria w zestawie

z wyświetlaczem LCD

Cena: 39,99 zł Klik

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić?