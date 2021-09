Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [08.09.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Frytownica

regulacja temperatury do 190 °C

poj. 2,2 l

moc 1800 W

3 lata gwarancji

Cena: 139,90 (promocja)

Dzbanek Dafi

Dzbanek Atria Classic 2,4L

+ 2 filtry

opakowanie

Cena: 24,99 zł (promocja)

Filtry UNIMAX

Perfect Line

2+1

Cena: 29,99 zł (promocja)

Butelka filtrująca

Psi Patrol

poj. 0,5L

Cena: 19,99 zł (promocja)

Mikser ręczny z misą

5 prędkości pracy

funkcja turbo

misa o poj. 3,4 l

moc 300 W

3 lata gwarancji

Cena: 89,99 zł (promocja)

Kuchenka mikrofalowa

z funkcją grilla

poj. ok 20 l,

8 automatycznych programów,

funkcja rozmrażania,

moc mikrofali 800 W,

moc grilla 1000 W

Cena: 239,90 zł (promocja)

Toster

Lafe

moc 850 W

automatyczny wyłącznik

funkcja rozmrażania

regulacja stopnia opieczenia

Cena: 54,99 zł

Opiekacz

moc: 750 W

nieprzywierające, wymienne płytki

automatyczna regulacja temperatury

łatwa wymiana płytek

kontrolka pracy i gotowości

Cena: 79,99 zł

Zestaw kluczy imbusowych i TORX

ergonomiczny kształt

ze stali CrV S2

16 elementów

Cena: 39,99 zł

Roboczy stolik warsztatowy

wysokiej jakości blaty MDF

ze skalą cm/mm

zintegrowana półka na narzędzia

maks. obciążenie 100 kg

wym. 60,5 x 78,5 x 64 cm

Cena: 69,99 zł

Kątomierz cyfrowy

skalowanie 0,1°

linijka z podziałką mm/calową

długość boku otwarta 400 mm

Cena: 29,99 zł (promocja)

Szlifierka kątowa

20 V bez akumulatora

kompatybilna z ładowarką i bateriami

serii 20 V COUNTRYSIDE® i MYPROJECT®,

elektroniczna regulacja prędkości,

maksymalne napięcie: 20 V

pojemność akumulatora: 2,0 Ah / 4,0 Ah

Cena: 129,90 zł

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

z akcesoriami

urządzenie kompatybilne z ładowarką i

baterią serii 20 V

w zestawie

2 x akumulatory litowo-jonowe, ładowarka

akcesoria - 73 elementy, etui

Cena: 299,90 zł

Poziomica laserowa

wym. 170 x 50 x 20 mm

w tym baterie i mały statyw

wykonany z aluminium

Cena: 29,99 zł (promocja)

Skrzynka narzędziowa

wymiary zew.: 595 x 337 x 316 mm

aluminiowe zapięcia

6 regulowanych przegródek w pokrywie

miejsce na kłódkę

uchwyt boczny

Cena: 49,99 zł

Zestaw wkrętaków z walizką

antypoślizgowy i ergonomiczny uchwyt

z tworzywa sztucznego

zestaw zawiera:

SL1,0 x 5 x 75, SL1,2 x 6 x 100,

SL1,2 x 8 x 150, SL1,2 x 8 x 200

PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150

A już wkrótce (od 09.09.2021):

Suszarka do włosów z trzema stopniami tempertaury

Oczyszczacz do porów

Urządzenie do usuwania zrogowaceń naskórka

Szeroki wybór żarówek LED

