Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [09.02.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Wiertarka udarowa 750 W

prędkość biegu jałowego 50 - 3000 min

moment obrotowy maks. 10 Nm

Cena: 99,99 zł

Zobacz również:

My Project Pilarka tarczowa ręczna

akumulatorowa 20 V

4 tarcze pilarskie, walizka i akcesoria

głębokość cięcia 0-28,5 mm

maks. napięcie 20 V

Cena: 199,90 zł

My Project Narzędzie wielofunkcyjne 3 w 1

do piłowania, cięcia, skrobania

i szlifowania

w zestawie 21 akcesoriów

moc 300 W

Cena: 129,90 zł

Kawiarka ze stali nierdzewnej

automatyczne wyłączanie

z dzbankiem termicznym ze stali

nierdzewnej, poj. 1 l

w zestawie: miarka do kawy

wyjmowany wkład filtra z funkcją blokady

kapania

Cena: 129,90 zł

Mikser ręczny HM-H0101

6 poziomów prędkości i funkcja turbo

trzepaczka i hak do ciasta ze stali

nierdzewnej

Cena: 59,99 zł

Frytkownica DF-F0001

moc: 2200 W

płynna regulacja temperatury do 190°C

filtr stały ograniczający zapachy

pojemnik i kosz ze stali szlach

praktyczny schowek na kabel

pojemność zbiornika: ok. 3 litry

Cena: 149,90 zł

Czajnik elektryczny

poj. 1,7 l

moc 2520-3000 W

srebrny

3 lata gwarancji

Cena: 89,99 zł

Młynek do kawy KM-A0201

do 70 g ziaren kawy

noże i miska ze stali nierdzewnej

moc 150 W

Cena: 49,99 zł

Gofrownica

moc 1200 W

nieprzywieralna powłoka

bezstopniowa regulacja temp.

zabezpieczenie przed przegrzaniem

3 lata gwarancji

Cena: 69,99 zł

Skrzynka narzędziowa na kółkach

wym. 49,5 x 36 x 71 cm

4 organizery w pokrywie, 4 pojemniki

ergo ze zdejmowanymi pokrywami

z uchwytem na narzędzia wewnątrz

Cena: 79,99 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić ?