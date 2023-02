Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [09.02.2023]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Bestron toster ATS1000CO

regulowany stopień brązowienia

automatyczne wyłączanie

zintegrowane mocowanie rolki

tacka na okruchy

maks. 1000 W

Cena: 100 zł

Zobacz również:

Bestron opiekacz do kanapek XL ASM90XLCO

do tostów do 14,5 cm

powłoka nieprzywierająca

wskaźnik gotowości

nóżki antypoślizgowe

moc 900 W

Cena: 100 zł

Bestron Grill kanapkowy ASW113CO

maksymalna moc 1000W

powierzchnia grilla ok. 28 x 17 cm

do grillowania i opiekania

Cena: 100 zł

Switch On Mini piekarnik MO-B0201

moc 1400 W

do pieczenia, podgrzewania i grillowania

w zestawie kamień do pizzy, ruszt do grillowania, blacha do pieczenia, szczypce do wyciągania i wysuwania taca na okruchy

Cena: 299,99 zł

