Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [09.03.2023]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Mikser ręczny HM-PA2201 Switch On

Tradycyjny mikser w ciekawej kolorystyce. Urządzenie zostało wyposażone w 5 poziomów prędkości, w tym tryb turbo. Na obudowie znajdziemy wyświetlacz LCD, który informuje o wybranej mocy. W zestawie otrzymujemy mieszadełka oraz trzepaczki. Jak wynika z opisu, moc urządzeni to 350 W.

Aktualnie kupicie go za 99,99 zł

Czajnik WK-J0001 Switch On

Szklany, przezroczysty czajnik elektryczny o mocy 2400 W i pojemności 1,7 l. Umożliwia podgrzanie wody do konkretnej temperatury - 50/70/80/90°C.

Aktualnie kosztuje 139,90 zł.

Toster NN-TO-P1

Toster na dwie kromki, który posiada moc 700 W. Możemy zadecydować o stopniu przypieczenia. W zestawie znajdziemy tackę na okruchy.

Akrualnie toster kosztuje 39,99 zł.

Gofrownica 3w1 WM-C0201 Switch on

Gofrownica z trzema wymiennymi wkładami, dzięki której można przygotować smaczne przekąski w różnych kształtach. Została wyposażona w automatyczną regulację temperatury. Jej moc to 750 W.

W sklepie dostępna za 99,99 zł.

