Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [10.10.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Kuchenka 2-palnikowa CO-A0201

żeliwne pola grzewcze

1x Ø ok. 15 cm, 1x Ø ok. 18 cm

2 regulatory termostatyczne

antypoślizgowe nóżki

lampka kontrolna

moc 2500 W

Cena: 149,90 zł - 129,90 zł

Mikser planetarny FP-A0101 Switch On

bezstopniowa regulacja prędkości

misa ze stali nierdzewnej o poj. 5 l

osłona przeciwbryzgowa

moc 600 W

3 lata gwarancji

w zestawie: trzepaczka, końcówka do zagniatania ciasta i mieszadło

Cena: 249,90 zł

Grill kontaktowy CG-B0001

wyjmowane, nieprzywierające płytki grillowe

wyjmowana tacka na tłuszcz

bezstopniowy regulator temperatury

górna płyta w 5 poziomach

moc 2000W

Cena: 399,90 zł - 299,90 zł

Odkurzacz workowy Bosch BGB2KFL

zasięg pracy do 5m

moc 600 W

w zestawie ssawka do tapicerki, ssawka do szczelin, higieniczny system filtrów

Cena: 299,90 zł

Blender kielichowy Switch On

poj. dzbanka 1,5 l

pięć poziomów prędkości, dodatkowa funkcja pulsowania/ kruszenia lodu,

moc 500 W

wkładka nożowa z ostrzem ze stali nierdzewnej

Cena: 139,90 zł

Mikser ręczny Braun HM 1010

moc 400 W

4 poziomy prędkości, poziom turbo

cichy silnik

w zestawie mieszadła i trzepaczki

Cena: 119,90 zł

Kuchenka mikrofalowa Switch On MW-I0001

funkcja grilla

moc mikrofali 800 W

moc grilla 100 W

6 poziomów mocy

8 programów automatycznych

wyświetlacz LED

Cena: 499,90 zł - 399,90 zł

Młynek do kawy Lungo

poj. 50 g

dwuskrzydłowy nóż ze stali nierdzewnej

moc 120-160 W

Cena: 29,99 zł

