Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [11.04.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma non-food" target="_blank" class="link">sieć sklepów Kaufland.

Grill kontaktowy CG-B0001

wyjmowane, nieprzywierające płytki grillowe

wyjmowana tacka na tłuszcz

bezstopniowy regulator temperatury

górna płyta w 5 poziomach

Cena: 249,90 zł

moc 1200 W

nieprzywieralna powłoka

bezstopniowa regulacja temp.

zabezpieczenie przed przegrzaniem

3 lata gwarancji

Cena: 69,99 zł

Zgrzewarka próżniowa VS-A0101

moc 140 W

w zestawie folia o dł. 3 m

do gotowania Sous-Vide, zamrażania

utrzymywania swieżości

Cena: 119,90 zł

Switch On Premium Toster

moc 800-950 W

ze zdejmowanym rusztem na bułki

Cena: 119,90 zł

Switch On Premium Blender ręczny HB-PA0001

8 poziomów prędkości

min. prędkość 3200 obr./min

maks. prędkość 15 000 obr./min

Cena: 79,99 zł

Switch On Premium Czajnik elektryczny#

poj. maks. 1,7 l

podstawa 360°

moc 3000 W

Cena: 129,90 zł

