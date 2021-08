Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [11.08.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Elektronika

Toster NN-TO-P1

moc 700 W,

bezstopniowa regulacja przypieczenia,

wyjmowana tacka na okruchy

Cena: 33,99 zł

Urządzenie do gotowania ryżu

+ zestaw do sushi gratis

poj. : 0,6 l

obudowa ze stali nierdzewnej

automatyczne wyłączanie

Cena: 89,99 zł

Mikser TB-D0101

Switch On

5 prędkości + funkcja kruszenia lodu

kielich o pojemności ok. 1500 ml

moc 600 W

noż z ostrzami ze stali nierdzewnej

pokrywka z otworem umożliwiającym

dodawanie składników

Cena: 79,99 zł

Blender ręczny HB-H1701

moc 600 W,

regulacja prędkości z funkcją turbo,

ze zdejmowanym mieszadłem ze stali

nierdzewnej,

ostrza ze stali nierdzewnej

Cena: 49,99 zł

Gofrownica WM1010CW Kalorik

moc 750 W

powłoka antyadhezyjna

automatyczna regulacja

temperatury,

uchwyt z powłoką termoizolacyjną

Cena: 39,99 zł

Żelazko SI 3030 Braun

moc 2300 W

precyzyjna końcówka

para zmienna 0-45 g/min

uderzenie pary 140 g/min

stopa SuperCeramic

Cena: 99,99 zł

Odkurzacz workowy Zelmer ZVC202 Kazik

moc: 800 W

wym. 25 x 32,5 x 21,5 cm

automatyczny zwijacz przewodu

pojemność worka: 2 l

Cena: 199,90 zł

Czajnik elektryczny WK-L1901

moc: 2550-3000 W

pojemność: 1,7 L

zabezpieczenie przed przegrzaniem

obustronny wskaźnik poziomu wody

włącznik z lampką kontrolną

z podstawą 360 stopni

Cena: 49,99 zł

AGD

Suszarka do prania

ze stali i tworzywa sztucznego

długość linek: 20 m

wym.: 107 x 107 x 109 cm

Cena: 88 zł

Deska do prasowania

wymiary: 110 x 30 cm

Cena: 55 zł

