Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [12.07.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Akumulator 20 V 2,0 Ah

litowo-jonowy

wyświetlacz LED z 3-stopniowym wskaźnikiem stanu naładowania,

kompatybilny z urządzeniami serii 20 V

obudowa z odpornego na wstrząsy tworzywa sztucznego

Cena: 99,99 zł - 69,99 zł

Zobacz również:

Ładowarka do akumulatorów 20 V

wskaźnik ładowania,

kompatybilny z bateriami i urządzeniami

serii 20 V MyProject® i Countryside®

Cena: 39,99 zł - 24,99 zł

COUNTRYSIDE Opryskiwacz ciśnieniowy

poj. 5 l

dysza z regulowanym strumieniem

wąż o długości ok. 125 cm

można stosować do nawozów i wody

Cena w sklepie Kaufland: 49,99 zł

Akumulator 20 V 4,0 Ah

akumulator litowo-jonowy

3-stopniowy wyświetlacz LED ze wskaźnikiem poziomu naładowania

kompatybilny z urządzeniami tej serii

Cena: 149,90 zł - 89,90 zł

Lodówka przenośna Mobicool

termoelektryczna

poj. 26 l

uchwyt do podpierania lub blokowania pokrywy

podwójny wentylator

zasilanie 12V lub sieci elektrycznej 230 V

Cena w sklepie Kaufland: 279,90 zł - 199,90 zł

Kosiarka do trawy akumulatorowa Countryside

3-stopniowa regulacja wysokości koszenia

worek na skoszoną trawę o poj. 30 l ze wskaźnikiem napełnienia

maks. napięcie 20V

szerokość koszenia 32 cm

akumulator i ładowarka nie są dołączone

Cena w sklepie Kaufland: 299,90 zł

Nożyce akumulatorowe do przycinania Countryside

do przycinania traw i krzewów

w zestawie osłony do noży

szerokość cięcia do 100 mm

długość cięcia do 185 mm

brak akumulatora i ładowarki w zestawie

Cena w sklepie Kaufland: 99,99 zł

Odkurzacz ręczny akumulatorowy 20 V My Project

w zestawie 4 różne dysze

zbiornik o pojemności 0,65 litra

moc ssania 3Pa

czas pracy akumulatora: ok. 16-20 minut

Cena w sklepie Kaufland: 69,99 zł

