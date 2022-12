Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [12.12.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Ekspres do kawy NN-CM-01

moc 850 W

ciśnienie pompki: 15 barów

wyjmowany zbiornik na wodę 1,5 l

możliwość jednoczesnego przygotowania dwóch kaw

wymienna dysza spieniająca mleko

Cena: 149 zł

Zobacz również:

Zestaw Smartwatch JW-150 Forever

z głośnikiem ABS-100

licznik kalorii, licznik kroków, budzik, monitor snu, sterowanie muzyki, funkcja szukania telefonu,

ekran dotykowy,

Bluetooth 4.0

współpracujące systemy operacyjne: Apple iOS, Google Android,

moc głośnika 3W

czas pracy do 6h,

czas ładowania do 2h

Cena: 189,90 zł

Opiekacz do kanapek

bezpiecznik termiczny,

antypoślizgowe nóżki,

termoizolacyjny uchwyt i obudowa,

moc 700 W,

3 lata gwarancji

Cena: 39,99 zł

Suszarka Remington D3080

moc 2000 W

3 prędkości nadmuchu,

3 zakresy temperatury,

z funkcją jonizacji i zimnego nadmuchu

Cena: 99,99 zł

Blender ręczny Kalorik CMM1010CW

z akcesoriami

moc 400 W

poj. 600 ml

miksuje, sieka, ubija

dwie prędkości

wymiennie końcówki

Cena: 99,99 zł

Mata masująca SMG 201

funkcja ogrzewania

timer (5/10/15 minut)

zdejmowana poduszka siedziska

obszary masażu do wyboru (góra, dół, całe plecy)

Cena: 199,90 zł

