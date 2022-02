Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [13.02.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

My Project Wyrzynarka

moc 800 W

prędkość biegu jałowego 800-3000 min

kąt cięcia 0-45

wskaźnik laserowy

10 ostrzy w zestawie

Cena: 119,90 zł

Zobacz również:

Wkrętarka akumulatorowa 12V

2 biegowa

z lampką LED

szybkie ładowanie - ok. 1h

Cena: 129,90 zł

Zanussi odkurzacz workowy ZANCG22CB

poj. worka 1,1 l

poziom hałasu 80 dB, moc 600 W

3-warstwowy filtr elektrostatyczny

długość przewodu: 4,5 m

w zestawie: dysza do tapicerki, dysza

szczelinowa i szczotka

Cena: 229,90 zł

Philips Parownica do ubrań STH3000/20

zbiornik na wodę poj. 100 ml

czas nagrzewania 30 sekund

moc 1000 W

Cena: 129,90 zł

Switch On Mikser ręczny HM-PA0001

5 poziomów prędkości

funkcja turbo

w zestawie mieszadła i trzepaczki

moc 350 W

Cena: 99,99 zł

Kuchenka 2-palnikowa CO-A0201

żeliwne pola grzewcze

1x Ø ok. 15 cm, 1x Ø ok. 18 cm

2 regulatory termostatyczne

antypoślizgowe nóżki

lampka kontrolna

moc 2500 W

Cena: 99,99 zł

Switch On Żelazko parowe IS-F1404

ceramiczna stopa żelazka

silne uderzenie pary również w pionie

moc 2000-2400 W

Cena: 79,99 zł

Grill kontaktowy NN-SM-02

moc 750 W

z powłoką przeciw przywieraniu,

automatyczna regulacja temperatury,

z lampką kontrolną,

ochrona przed przegrzaniem

Cena: 49,99 zł

