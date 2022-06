Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [13.06.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Mikser ręczny HM-PA2201

miętowy lub morelowy, stal nierdzewna

5 poziomów prędkości w tym turbo

wyświetlacz LCD

w zestawie mieszadełka i trzepaczki

moc 350W

Cena: 99,99 zł

Zobacz również:

Blender ręczny HB-PA2201 Switch On Premium

miętowy lub morelowy, stali nierdzewna

8 poziomów prędkości

wyświetlacz LED

moc 800 W

Cena: 79,99 zł

Toster TO-PA2201

ze stali nierdzewnej

wyświetlacz LCD

zdejmowana nakładka do bułki

moc 950W

Cena: 99,99 zł

Czajnik elektryczny

miętowy lub morelowy, stal nierdzewna

poj. 1,7 l, moc 3000 W

Cena: 99,99 zł

Przedłużacz My Project

z 4 gniazdami

długość kabla 10 m

Cena: 69,99 zł

Odkurzacz My Project

usuwa mokry i suchy brud

20 l pojemnik

moc 1300 W

Cena: 199,90 zł

Dalmierz laserowy My Project

jednostki miary: m, cal, stopa, m², m³

możliwość zapisania 50 pomiarów

zakres pomiaru: 0,05 - 50 m

klasa laserowa II

Cena: 99,99 zł

