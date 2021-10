Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [13.10.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Elektroniczny przyrząd pomiarowy

pomiar napięcia, prądu, rezystancji

tester diod

czytelny wyświetlacz

Cena: 39,99 zł

Drabina ze skrzynką narzędziową

wykonana z: aluminium, stali i tworzywasztucznego

wysokość stojaka: ok. 78 cm

nośność maks.: 150 kg

wym. po rozłożeniu:

43 x 139 x 78 cm

Cena: 119,90 zł

Szlifierka kątowa

1200 W

śr. tarczy 125 mm

max. 12000 obr./min.

Cena: 99,99 zł

Wkrętak akumulatorowy 4w1 4V

z 4 końcówkami: standardowa,

nasadka kątowa, końcówka kątowa do

trudno dostępnych miejsc i nóż obrotowy

wskaźnik naładowania LED,

napięcie znamionowe: 4 V

czas ładowania baterii: do 60 minut

akcesoria w zestawie

Cena: 99,99 zł

Szlifierka wielofunkcyjna 3w1

wymienne końcówki:

trójkątna

mimośrodowa i orbitalna

moc 200 W

Cena: 99,99 zł

Ostrzałka uniwersalna

do ostrzenia wierteł, noży, dłut

diamentowa ściernica o śr. 51 mm

bezstopniowa regulacja kąta szlifowania

15-45°

prędkość: 6700 obr./min

Cena: 79,99 zł

Opalarka

4 dysze w zestawie

moc 2000 W

Cena: 49,99 zł

Pistolet natryskowy

3 regulowane wzory rozpylania

poj. 900 ml

regulowany przepływ 0-700 ml / min

dysza strumieniowa 2,5 mm

ciśnienie robocze 0,1 - 0,2 bar

Cena: 99,99 zł

Wyrzynarka

moc 850 W

prędkość biegu jałowego 800-3000 min

kąt cięcia 0-45

wskaźnik laserowy

10 ostrzy w zestawie

Cena: 111,90 zł

Akumulatorowa myjka do okien WV 1 Plus

do wszystkich gładkich powierzchni

pojemnik na brudną wodę ok. 100 ml

czas pracy baterii ok. 25 min

czas ładowania akumulatora ok. 185 min

w zestawie butelka ze spryskiwaczem

z nakładką do wycierania z mikrofibry

Cena: 199,90 zł

Wkrętarka akumulatorowa

2-biegowa

z lampką LED

szybkie ładowanie - ok. 1h

Cena: 119,90 zł

Myjka parowa PC DR3098

czyści, odtłuszcza i

dezynfekuje,

maks 3,5 bara

zbiornik na wodę około 250 ml

długi kabel ok. 5 m

Cena: 99,99 zł

Switch On Blender HB-H0211 z akcesoriami

Switch On Blender z akcesoriami

w zestawie kubek o poj. 700 ml

moc 600 W

Cena: 79,99 zł

Opiekacz 3 w 1

automatyczna kontrola temperatury

nieprzywierające, wymienne płytki do

grillowania, do kanapek i gofrów

3 lata gwarancji

Cena: 89,99 zł

Czajnik bezprzewodowy Tefal KI280D

Pojemność [l]: 1.7

Moc grzałki [W]: 2400

Element grzejny: Ukryta grzałka

Wykonanie: Stal nierdzewna

Funkcje: Obrotowa podstawa

Cena: 119,90 zł

Mini piekarnik MO-A0201

3 programy grillowania/pieczenia,

regulacja temperatury 70-230°C

poj. 13 l

60 minutowy wyłącznik

Cena: 189,90 zł (promocja)

Toster Tefal TL4308

moc 1000 W

wym. 43 x 20 x 13 cm

ze stali nierdzewnej

7 stopni pieczenia

wyjmowana tacka na okruchy

Cena: 129,90 zł

Maszynka do mielenia NN-MG-01

moc 600 W

z przyciskiem wł./wył. i funkcją

cofania mielonego mięsa,

do siekania mięsa i wyrobu kiełbasy

w zestawie 3 tarcze i nakładki

Cena: 99,99 zł

Akumulatorowy odkurzacz ręczny PC-BS 3037 A

elektroniczna, dwustopniowa

regulacja mocy z funkcją turbo

bezworkowa technologia filtracyjna

żywotność baterii do 35 min

w zestawie uchwyt ścienny z funkcją

ładowania, dysza szczelinowa

i specjalna szczotka do tapicerki

Cena: 399,90 zł

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny PC-AKS 3034

stały filtr przeciwpyłowy

żywotność baterii do 20 min

w zestawie uchwyt ścienny z funkcją

ładowania, 2 dysze szczelinowe,

mokra dysza i nasadka szczotkowa

Cena: 149,90 zł

