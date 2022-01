Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [14.01.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Czujniki:

Czujnik dymu

Alarm czadu

Bezprzewodowy czujnik dymu

Cena: 29,99 zł

Philips HI5918/20 Żelazko z generatorem pary

ciągły strumień pary do 100g/min

moc 2400 W

ciśnienie pompki do 5,2 barów

silne uderzenie pary 200 g

stopa ceramiczna

poj. zbiornika 1,1 l

Cena: 249,90 zł

Weinberger ciśnieniomierz nadgarstkowy

regulowany rozmiar od 13,5 do 19,5 cm

wyświetlacz LCD

pamięć do 120 pomiarów

w zestawie baterie i pokrowiec

Cena: 39,99 zł

Opiekacz do kanapek NN-SM-01

nieprzywierająca powłoka,

automatyczna regulacja temperatury,

lampka kontrolna,

ochrona przed przegrzaniem

Cena: 39,99 zł

Czajnik WK-J0001

poj. maks. 1,7 l

Moc 2400 W

podstawa 360°, zabezpieczenie

przed przegrzaniem i pracą przy

braku wody,

utrzymanie temperatury do 30 minut

50 / 70 / 80 / 90 °C

Cena: 99,99 zł

Switch On Żelazko parowe IS-E0201

moc 2000-2400 W

stopa ze stali nierdzewnej

automatyczny wyłącznik

uderzenie pary również w pionie

Cena: 69,99 zł

Odkurzacz bezworkowy PC-BS 3040

pojemnik na kurz ok. 1 l

rura teleskopowa ze stali nierdzewnej

ok. 55-91 cm

elektroniczna regulacja mocy ssania

w zestawie: dysza podłogowa, szczotka

szczelinowa, szczotka do twardej podłogi

i turboszczotka idealna do sierści

zwierząt

Cena: 249,90 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić ?

