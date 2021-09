Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [14.09.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Spis treści

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Zestaw gniazd zdalnie sterowanych

3 gniazda + pilot

max. obciążenie: 1000W

Cena: 49,99 zł (promocja)

Zobacz również:

Podest trzystopniowy

wymiary: ok. 43,5 x 62 x 60,5 cm

waga: 2,74 kg

obciążenie maks. 150 kg

materiał: aluminium, plastik

Cena: 99,99 zł

Żarówka LED RGB

z pilotem bezprz. do wyboru kolorów

4,5W, 250lm

GU10

Cena: 14,99 zł

Termos próżniowy

poj. 1 l

ze stali nierdzewnej

Cena: 24,99 zł

Listwa zasilająca

6 gniazd / 3m

podświetlany włącznik

Cena: 59,99 zł

Zestaw żarówek LED

A60

5,5W

E27

3 sztuki

Cena: 14,99 zł

Oświetlenie sufitowe

234 diody LED

z regulowanymi ramionami

do 77% oszczędności w porównaniu

z żarówką 94 W

Cena: 119,90 zł

Zaparzacz do kawy

ze stali nierdzewnej i aluminium

do wszystkich kuchenek poza indukcyjnymi

poj. 370 ml

Cena: 28,99 zł

Dzbanek szklany

poj. 1,5 l

z wkładką na sypką herbatę

Cena: 18,99 zł

Gofrownica

moc 1200 W

nieprzywieralna powłoka

bezstopniowa regulacja temp.

zabezpieczenie przed przegrzaniem

3 lata gwarancji

Cena: 59,99 (promocja)

Rozdrabniacz CH-B0101

moc 260 W

Cena: 44,99 (promocja)

Młynek do kawy KM-A0201

do 70 g ziaren kawy

noże i miska ze stali nierdzewnej

moc 150 W

Cena: 39,99 zł (promocja)

Kuchenka 2-palnikowa CO-A0201

żeliwne pola grzewcze

1x Ø ok. 15 cm, 1x Ø ok. 18 cm

2 regulatory termostatyczne

antypoślizgowe nóżki

lampka kontrolna

moc 2500 W

Cena: 99,99 zł (promocja)

Czajnik elektryczny WK-M2101

poj. 1,7 l

z podstawą 360°

Cena: 49,99 zł

Mikser ręczny HM-H2101

6 poziomów prędkości i funkcja turbo

długie trzepaczki i haki do wyrabiania

ciasta

z przyciskiem zwalniającym

ze stali szlachetnej

Cena: 59,99 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić ?