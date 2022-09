Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [14.09.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

SWITCH ON Jajowar

regulacja stopnia twardości

sygnał dzwiękowy

moc 435 W

w zestawie miarka z oznaczeniem i

nakłuwacz jajek

Cena: 69,99 zł – 49,99 zł – klik

MIKSER RĘCZNY Z MISĄ

5 prędkości pracy

funkcja turbo

misa o poj. 3,4 l

moc 300 W

3 lata gwarancji

Cena: 169,90 zł – 129,90 zł – klik

SWITCH ON Odkurzacz ręczny HV-B1401

czas ładowania ok. 6,5 h

pojemnik na brud mokry/suchy

150 ml / 400 ml

3 wymienne dysze

moc: 45 W

Cena: 119,90 zł – 99,99 zł – klik

SWITCH ON Toster TO-G0201

moc 730-870 W

zintegrowana tacka na bułki

Cena: 99,99 zł – 69,99 zł – klik

SWITCH ON Mikser ręczny HM-H0101

6 poziomów prędkości i funkcja turbo

trzepaczka i hak do ciasta ze stali

nierdzewnej

moc 300W

Cena: 99,99 zł – 69,99 zł – klik

ODKURZACZ BEZWORKOWY PC-BS 3039

4-krotny system mikrofiltracji

filtr HEPA

rura teleskopowa ze stali nierdzewnej

dwustronna szczotka podłogowa

szczotka do podłóg twardych

Cena: 199,90 zł – klik

MŁYNEK DO KAWY NN-KM-01

moc 150 W

nóż i komora mielenia

ze stali szlachetnej

na 60 g ziaren kawy

Cena: 39,99 zł – klik

BESTRON Wok elektryczny z uchwytami z bambusa

moc 1500 W

śr. 32 cm, poj. 5 l

z antypoślizgowymi nóżkami

krótki czas nagrzewania ok. 2-3 min

w zestawie bambusowa szpatułka,

2 patyczki XXL

Cena: 169,90 zł – klik

