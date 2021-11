Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [14.11.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Lampki 100 LED

wewnętrzne ciepłe białe

Cena: 19,99 zł

Elektroniczny przyrząd pomiarowy

pomiar napięcia, prądu, rezystancji

tester diod

czytelny wyświetlacz

Cena: 39,99 zł

Mikser planetarny

moc 600 W

bezstopniowa regulacja prędkości

misa ze stali nierdzewnej o poj. 5 l

osłona przeciwbryzgowa

3 lata gwarancji

Cena: 229,90 zł

Pilnik elektryczny do stóp

2 x 1,5V AA

możliwa aplikacja na sucho i na mokro

Cena: 34,99 zł

Odkurzacz do popiołu

funkcja ssania i wydmuchiwania

filtr z funkcją autoczyszczenia

poj. 18 l

moc 1200 W

Cena: 149,90 zł

Czajnik elektryczny WK-M2101

poj. 1,7 l

z podstawą 360°

Cena: 49,99 zł

Panel grzewczy na podczerwień

wym. 120 x 60 x 2,5 cm

z uchwytem ściennym i sufitowym

900 W

podczerwień równomiernie nagrzewa i

nie wysusza powietrza

szybki i łatwy montaż

duża oszczędność względem klasycznych

grzejników elektrycznych

Cena: 599,90 zł

Mikser planetarny FP-A0101

moc 600 W

bezstopniowa regulacja prędkości

misa ze stali nierdzewnej o poj. 5 l

osłona przeciwbryzgowa

3 lata gwarancji

Cena: 229,90 zł

Młynek do kawy KM-A0201

do 70 g ziaren kawy

noże i miska ze stali nierdzewnej

moc 150 W

Cena: 39,99 zł

Sokowirówka NN-JU-01

moc 400 W

2 prędkości,

zbiornik na sok ok. 500 ml,

wkład do wyciskania ze stali szlachetnej

Cena: 99,99 zł

Rozdrabniacz CH-B1901

moc 260 W

2 poziomy prędkości

ostrze ze stali nierdzewnej

w zestawie pojemnik 500 ml

ostrze tnące, pokrywka

mozliwość mycia w zmywarce

Cena: 39,99 zł

Zestaw do miksowania HB-H0201

moc 600 W

regulacja prędkości

funkcja turbo

2 końcówki: blender i trzepaczka

pojemnik z miarką i rozdrabniaczem

Cena: 49,99 zł

Mikser ręczny HM-H0701

sześć poziomów prędkości

funkcja turbo

trzepaczki i haki do wyrabiania ciasta

moc 300 W

Cena: 59,99 zł

Suszarka do włosów HD-F0201

3 stopnie temperatury

2 stopnie nadmuchu z

funkcją cool shot

wyjmowany filtr powietrza

Cena: 69,99 zł

Lokówka S8670

Regulacja temperatury

Szybkie nagrzewanie w 60 sekund

5 różnych końcówek

5 ustawień temperatury od 110 do 190 °C

Cena: 129,90 zł

Czujniki

Bezprzewodowy czujnik dymu

Alarm czadu

Czujnik dymu

Cena: 34,99 zł

Młynek elektryczny

do soli lub pieprzu

Cena: 24,99 zł

