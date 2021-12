Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [14.12.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Słuchawki nauszne Sony MDRZX110

pasmo przenoszenia 12 Hz - 22 kHz

miękkie, wygodne w noszeniu nauszniki

Cena: 49,99 zł

SonySłuchawki nauszne BT WH-CH510B

bezprzewodowe

regulacja głośności, odbieranie połaczeń

mikrofon, przyciski sterowania

czas pracy: 35 h

Cena: 159,90 zł

Głośniki Rave Mini Tracer TWS BT Black

Bluetooth 5.0

wbudowany mikrofon

czytnik kart pamięci microSD

port USB

radio FM

Waga diagnostyczna

nośność maks.180 kg

w zestawie bateria: 2x AAA

z wyświetlaczem LCD

pomiar: masy ciała, tkanki tłuszczowej,

masy mięśni, BMI

Cena: 49,99 zł

Elektryczna suszarka łazienkowa

wym. 97,5 x 53 x 35,5 cm

z 10 poprzeczkami

z aluminium

moc 150 W

Cena: 179,90 zł

Kwarcowy zegar ścienny

drewniany

wym. Ø 34 x 4 cm

Cena: 39,90 zł

Switch On Lampa poszafkowa LED

z czujnikiem ruchu

6 energooszczędnych diod LED

automatyczne wyłączanie po ok. 30 s

w zestawie 3 baterie 1,5V AA,

materiał do zamocowania

Cena: 19,99 zł

Mebus Stacja pogody drewniana

pomiar temperatury i wilgotności

wew. i na zew.,

wym. 142,5 x 98 x 22 mm,

dotykowy ekran,

zegar

Cena: 79,99 zł

Taśma LED RGB

z pilotem bezprzewodowym

sampoprzylepna

dł. 5 m

Cena: 22,99 zł

Taśma LED RGB samoprzylepna

dł. 2 x 0,5m

zasilanie USB

pilot do zmiany koloru i ściemniania

Cena: 22,99 zł

Oświetlenie LED pod szafkę

obudowa aluminiowa

materiał do montażu w zestawie

żywotność 25 000 h

2000 lm, 120 cm

Cena: 29,99 zł

Golarka NN-BT-A1

potrójny system golących

głowic sprężynowych,

rozkładany, precyzyjny trymer,

akumulator Ni-Mh z

możliwością ponownego

ładowania

Cena: 39,99 zł

Depilator NN-EP-01 2 w 1

wymienna nasadka do depilacji/

golenia,

dwa poziomy prędkości,

w zestawie szczoteczka do

czyszczenia

zasilanie bateryjne 3 x AAA

Cena: 34,99 zł

Prostownica NN-HS-01

z nieprzywierającą powłoką,

automatyczna regulacja temperatury,

praktyczny suwakowy włącznik/wyłącznik,

obrót o 360°

Cena: 29,99 zł

