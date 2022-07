Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [15.07.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Mikser planetarny FP-A0101

moc 600 W

bezstopniowa regulacja prędkości

misa ze stali nierdzewnej o poj. 5 l

osłona przeciwbryzgowa

3 lata gwarancji

Cena w sklepie Kaufland: 199,90 zł

Zobacz również:

Grill kontaktowy CG-B0001

wyjmowane, nieprzywierające płytki grillowe

wyjmowana tacka na tłuszcz

bezstopniowy regulator temperatury

górna płyta w 5 poziomach

moc 2000W

Cena: 299,90 zł - 199,90 zł

Kuchenka mikrofalowa MW-H0201 Switch On

poj. 17 l

moc 700 W

6 poziomów

funkcja rozmrażania

Cena w sklepie Kaufland: 379,90 zł - 229,90 zł

Ciśnieniomierz na ramię SBM 18 Sanita

dla obwodu ramienia od 22 do 36 cm

wyniki pomiaru ze skalą kolorów

w zestawie torba i baterie

Cena: 59,99 zł

Philips Suszarka do włosów BHD341

moc 2100 W

6 ustawień temperatury i prędkości

ThermoProtect

Cena: 79,99 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić?