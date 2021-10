Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [15.10.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Taśma LED RGB

z pilotem bezprzewodowym

sampoprzylepna

dł. 5 m

Cena: 49,99 zł

Listwa oświetleniowa LED

10,5 W 500 lm,

dł. 55 cm,

idealna do montażu pod szafkę lub na ścianie,

regulacja kąta świecenia

Cena: 39,99 zł

Zestaw gniazdek bezprzewodowych

3 gniazda + pilot

do 3680W

Cena: 49,99 zł

Switch On Blender kielichowy

5 prędkości + funkcja kruszenia lodu

kielich o poj. 1500 ml

nóż z ostrzami ze stali nierdzewnej

pokrywa z otworem

Cena: 79,99 zł

Czajnik elektryczny Switch On

3-letnia gwarancja

moc 2520 - 3000 W

poj. 1,7 l

Cena: 79,99 zł

Młynek do kawy Switch On

do 70 g ziaren kawy

noże i miska ze stali nierdzewnej

Cena: 39,99 zł

Opiekacz do kanapek

moc: 1500 W

na 4 kanapki

Cena: 79,99 zł

Grill stołowy

śr. powierzchnia smażenia 36 cm

regulowany termostat

powłoka nieprzywieralna

nóżki antypoślizgowe

lampki kontrolne

Cena: 99,99 zł

Gofrownica do wafli belgijskich

powierzchnia do pieczenia 22 x 13,5 cm

regulowany termostat

nóżki antypoślizgowe

lampki kontrolne

Cena: 69,99 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić ?

Zobacz również: