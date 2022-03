Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [16.03.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Tefal Żelazko parowe FV1712

moc 2000 W

stopa pokryta nieprzywierającą powłoką,

ilość pary 0 - 24 g/min,

silne uderzenie pary 85 g/min,

zbiornik na wodę ok. 200 ml

Cena: 69,99 zł

Wyciskarka do cytrusów NN-CP-01

moc 25 W

automatyczny start/stop,

2 stożki do wyciskania małych i dużych

owoców cytrusowych,

obrót stożka w prawo i w lewo,

z regulacją ilości miąższu

Cena: 39,99 zł

ProfiCare Bezprzewodowy odkurzacz ręczny PC-AKS 3034

stały filtr przeciwpyłowy

żywotność baterii do 20 min

w zestawie uchwyt ścienny z funkcją

ładowania, 2 dysze szczelinowe,

mokra dysza i nasadka szczotkowa

Cena: 149,90 zł

Philips Frytkownica beztłuszczowa HD9200/90

regulacja temperatury i czasu

poj. 4,1 l

Cena: 299,90 zł

Princess Gofrownica Mini Stick

wym. 23 x 13 cm

powłoka nieprzywierająca

moc 700 W

Cena: 59,99 zł

Princess Gofrownica bubble

moc 1000 W

powłoka nieprzywierająca

powierzchnia do pieczenia Ø 18 cm

Cena: 59,99 zł

Prasowalnica do koszul i bluzek CLEANMAXX

suszy i prasuje ubranie automatycznie

moc 1800 W

Cena: 149,90 zł

Od 17 marca:

Mikser planetarny FP-A0101

moc 600 W

bezstopniowa regulacja prędkości

misa ze stali nierdzewnej o poj. 5 l

osłona przeciwbryzgowa

3 lata gwarancji

Cena: 249,90 zł

Mikser ręczny HM-H0101

6 poziomów prędkości i funkcja turbo

trzepaczka i hak do ciasta ze stali

nierdzewnej

Cena: 49,99 zł

