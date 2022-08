Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [16.08.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Mikser z misą obrotową

moc 300 W

5 poziomów prędkości

w zestawie: 2 trzepaczki do ubijania

piany, 2 mieszadła do wyrabiania ciasta

funkcja turbo

Cena w sklepie Kaufland: 99,90 zł

Maszynka do mielenia NN-MG-01

moc 600 W

z przyciskiem wł./wył. i funkcją cofania

do siekania mięsa i wyrobu kiełbasy

w zestawie 3 tarcze i nakładki

Cena w sklepie Kaufland: 99,90 zł

Kompresor z manometrem

zasilanie z gniazda zapalniczki 12 V

adaptery w zestawie

długość przewodu zasilającego 1m

długość węża doprowadzającego

powietrze 39cm

Cena w sklepie Kaufland: 49,99 zł 39,99 zł

Roraima czajnik elektryczny

moc 1800 W

poj. 1,8 l

stal nierdzewna

matowy lub srebrny

Cena w sklepie Kaufland: 39,99 zł

Etna kuchenka elektryczna

moc 1000 W

5 poziomów mocy

średnica płyty ok. 15,5 cm

zabezpieczenie przed przegrzaniem

Cena w sklepie Kaufland: 34,99 zł

Suszarka do włosów HD-H0101

moc 2300 W

3 stopnie temperatury i 2 stopnie

nadmuchu z przyciskiem cool shot

z funkcją jonizacji

w zestawie dysza do stylizowania i

dyfuzor

Cena w sklepie Kaufland: 59,99 zł

Switch on Żelazko parowe

moc 2000-2400 W

stopa ze stali nierdzewnej

automatyczny wyłącznik

uderzenie pary również w pionie

Cena w sklepie Kaufland: 79,99 zł

Switch on Stacja parowa STS-A0301

z wyjmowanym pojemnikiem na wodę 1,8L

ilość pary do 115 g/min

płynna regulacja temperatury

możliwość prasowania parowego i na sucho

Cena w sklepie Kaufland: 199,90 zł

Młynek do kawy NN-KM-01

do 60 g ziaren kawy

noże i miska ze stali szlachetnej/li]

moc 150 W

Cena w sklepie Kaufland: 39,99 zł

Prostownica NN-HS-01

z nieprzywierającą powłoką,

automatyczna regulacja temperatury,

praktyczny suwakowy włącznik/wyłącznik,

obrót o 360°

Cena w sklepie Kaufland: 29,99 zł

