Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [17.02.2023]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Blender kielichowy TB-D0101

5 prędkości + funkcja kruszenia lodu

kielich o pojemności ok. 1500 ml

moc 600 W

noż z ostrzami ze stali nierdzewnej

pokrywka z otworem umożliwiającym dodawanie składników

Cena: 124,90 zł

Toster Caprese

moc 600 W

zewnętrzna obudowa z termoizolacją

7-stopniowa regulacja temperatury

Cena: 44,99 zł

Sokowirówka NN-JU-01

moc 400 W

2 prędkości

zbiornik na sok ok. 500 ml

wkład do wyciskania ze stali szlachetnej

Cena: 129,90 zł

Odkurzacz VC1020

moc 800 W

pojemność worka na kurz 1,8 l

łatwe czyszczenie i konserwacja

haczyk do zawieszenia rury

wskaźnik napełnionego worka

zestaw 3 akcesoriów

Cena: 179,90 zł

Kuchenka indukcyjna Vesuvius

moc 2000 W

4 specjalne funkcje gotowania

regulacja temperatury 80-270 °C

dotykowy panel sterowania

4 specjalne funkcje gotowania

minutnik z sygnałem wyłączenia

Cena: 129,90 zł

