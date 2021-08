Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [17.08.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Spis treści

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Ciśnieniomierz naramienny

regulowany mankiet od 23 do 33 cm

pamięć do 120 pomiarów dla 2 osób

Cena: 49,99 zł

Zobacz również:

Golarka do ubrań

przezroczysty, zdejmowany pojemnik

szczoteczka do czyszczenia

2 baterie AA w zestawie

3 lata gwarancji

Cena: 19,99 zł

Smoothie maker

2 prędkości pracy

ostrza ze stali nierdzewnej

moc 300 W

w zestawie : 2 pojemniki

o poj. 0,35 l i 0,6 l

Cena: 69,99 zł

Gofrownica 3w1

3 wymienne wkłady,

powłoka chroniąca przed przywieraniem,

automatyczna regulacja temperatury,

wskaźnik działania i gotowości

Cena: 89,99 zł

Ciśnieniomierz nadgarstkowy

regulowany rozmiar od 13,5 do 19,5 cm,

wyswietlacz LCD

pamięć do 120 pomiarów

w zestawie baterie i pokrowiec

Cena: 39,99 zł

Maszynka do mielenia

moc 600 W

z przyciskiem wł./wył. i funkcją

cofania mielonego mięsa,

do siekania mięsa i wyrobu kiełbasy

w zestawie 3 tarcze i nakładki

Cena: 99,99 zł

Czajnik

dwa kolory

moc 2200 W

poj. 1,7 l

automatyczny wyłącznik

wskaźnik poziomu wody

Cena: 39,99 zł

Odkurzacz Bomann

moc: 700 W

typ filtra: mikrofiltr

pojemność worka: 1 L

5-stopniowy system filtracji

uchwyt do przenoszenia

wskaźnik zapełnienia worka

Cena: 189 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić ?