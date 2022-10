Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [17.10.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Frytownica Switch On DF-G0201

regulacja temperatury do maks. 190 °C

zdejmowana pokrywa z aluminiowym filtrem

poj. pojemnika do maks. 2,5 l

kosz do smażenia ze stali nierdzewnej

moc 1600 W

Cena: 229,90 zł - 169,90 zł Klik

Zobacz również:

Odkurzacz bezprzewodowy Bosch BCHF2 Readyy'y

technologia litowo-jonowa

czas pracy akumulatora maks. 40 min

urządzenie 2w1 ze zdejmowanym odkurzaczem ręcznym

Cena: 469,90 zł Klik

Odkurzacz workowy Bosch BGBS2K

w zestawie 2 worki

automatyczne zwijanie kabla

w zestawie dysza szczelinowa, dysza do tapicerki, odwracalna dysza rolkowa

Cena: 329,90 zł Klik

Licznik zużycia prądu

watomierz do gniazdka

zakres poboru mocy: 0 kWh–999 kWh

zakres pomiarowy: 2 W–3680 W

ze wskaźnikiem przeciążenia

Cena: 59,99 zł Klik

Młynek do kawy KM-A0201

do 70 g ziaren kawy

noże i miska ze stali nierdzewnej

moc 150 W

Cena: 69,99 zł - 49,99 zł Klik

Akumulatorowa myjka do okien Kärcher WV 1 Plus

do wszystkich gładkich powierzchni

pojemnik na brudną wodę ok. 100 ml

czas pracy baterii ok. 25 min

czas ładowania akumulatora ok. 185 min

w zestawie butelka ze spryskiwaczem z nakładką do wycierania z mikrofibry

Cena: 199,90 zł Klik

