Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [18.01.2023]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Odkurzacz 2 w 1 SWITCH ON

ręczny lub podłogowy

moc 600 W,

pojemnik na kurz 600 ml,

długość kabla 6m,

akcesoria: szczotka do podłogi, dysza szczelinowa, aluminiowa rura ssąca

Cena: 150 zł

Zobacz również:

Toster Caprese

moc 600 W

zewnętrzna obudowa z termoizolacją

7-stopniowa regulacja temperatury

Cena: 50 zł

Parowar Volcano Steam Esperanza

moc 400 W

częstotliwość nominalna: 50/60 Hz

3 poziomy mis do gotowania na parze

poj. 0,75 l

minutnik:0-60 minut

antypoślizgowe gumowe stopki

Cena: 90 zł

Reflektor zewnętrzny Liv & Bo

LED 22 W

czujnik ruchu o zasięgu 12 m

czas świecenia od 10s do 4 min

napięcie robocze 230V

Cena: 50 zł

Opiekacz do kanapek

bezpiecznik termiczny,

antypoślizgowe nóżki,

termoizolacyjny uchwyt i obudowa,

moc 700 W,

3 lata gwarancji

Cena: 40 zł

Gofrownica Blueberry

moc 1000 W

nieprzywierająca powłoka

lampka kontrolna

antypoślizgowa podstawa

Cena: 50 zł

Elektroniczny przyrząd pomiarowy My Project

pomiar napięcia, prądu, rezystancji

tester diod

czytelny wyświetlacz

Cena: 50 zł

Wiertarka udarowa My Project

moc 750 W

płynna regulacja prędkości obrotowej

prędkość obrotowa 50–3000 obr./min

moment obrotowy maks. 10 Nm

długość przewodu zasilającego ok. 3 m

Cena: 120 zł

Wyrzynarka

moc 800 W

prędkość biegu jałowego 800-3000 min

kąt cięcia 0-45

wskaźnik laserowy

10 ostrzy w zestawie

Cena: 150 zł

Opalarka

4 dysze w zestawie

moc 2000 W

długość przewodu 3m

2 poziomy temperatury i przepływu powietrza

Cena: 60 zł

