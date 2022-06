Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [18.06.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Opiekacz 3 w 1 SWITCH ON

moc 750 W

automatyczna kontrola temperatury

nieprzywierające, wymienne płytki do

grillowania, do kanapek i gofrów

Cena w sklepie Kaufland: 139,90 zł 99,99 zł (-28%)

Młynek do kawy KM-A0201

do 70 g ziaren kawy

noże i miska ze stali nierdzewnej

moc 150 W

Cena w sklepie Kaufland: 69,99 zł 49,99 zł (-28%)

Trymer do brody BT3206/14 Philips

ostrza ze stali nierdzewnej

10 ustawie od 1 mm

pokrętło zoom ze skokiem 1 mm

45 minut użytkowania na jednym ładowaniu

Cena w sklepie Kaufland: 89,99 zł

Gofrownica bubble Princess

moc 1000 W

powłoka nieprzywierająca

powierzchnia do pieczenia Ø 18 cm

Cena w sklepie Kaufland: 59,99 zł

Wentylator wieżowy VT-E0203 Switch On

czarny

3 poziomy prędkości

moc 45 W

Cena: 119,90 zł

Wentylator VT-C0203 Switch On

czarny,

śr. 40 cm

3 poziomy prędkości

moc 50 W

Cena: 99,99 zł

Wentylator podłogowy VT-D0103 Switch On

biały

śr. 40 cm

3 poziomy prędkości

regulacja wysokości 105-123 cm

moc 50 W

Cena: 149,90 zł - 99,99 zł

Stojak ze światłem pierścieniowym

3 tryby światła ze sterownikiem do kontroli

zasilanie USB

pierścień świetlny 26 cm

pasuje do telefonów do 8,5 cm

Cena: 39,99 zł

Głośnik Bluetooth GX-BT180 Sharp

bezprzewodowy

do 10 godzin odtwarzania

integracja z asystentem głosowym

Bluetooth 4.2

czarny

Cena: 149,90 zł

