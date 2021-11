Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [19.11.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Ekspres do kawy NN-CM-01

moc 850 W,

ciśnienie pompki: 15 barów,

wyjmowany zbiornik na wodę 1,5 l,

możliwość jednoczesnego

przygotowania dwóch kaw,

wymienna dysza spieniająca mleko

Cena: 169,90 zł

Żelazko parowe GC1742/40

ciągły strumień pary do 25 g / m

moc do 2000 W

uderzenie pary do 90 g

zbiornik na wodę 220 ml

system antywapienny Calc Clean

Cena: 69,90 zł

Bomann Odkurzacz BS 9019 CB

moc 700 W

poj, worka 1 l

5-stopniowy system filtracji

uchwyt do przenoszenia

wskaźnik zapełnienia worka

Cena: 189,90 zł

Profi Cook Cyrkulator do gotowania

ustawienia temp. 0 °C–90 °C

cyrkulacja wody: 7–8 l/min.

sterowanie za pomocą smartfona

wodoodporny

Cena: 259,90 zł

Ciśnieniomierz naramienny

regulowany mankiet od 23 do 33 cm

pamięć do 120 pomiarów dla 2 osób

Cena: 49,99 zł

Medisana Ciśnieniomierz nadgarstkowy

regulowany mankiet od 12,5 do 21,5 cm

duży czytelny wyświetlacz

rozpoznawanie arytmii

Cena: 39,99 zł

