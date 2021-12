Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [19.12.2021]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Maszynka do strzyżenia włosów

13 regulacji długości od 0,5 do 23 mm

ostrza ze stali nierdzewnej

kabel 1,8 m

3 lata gwarancji

Cena: 119,90 zł

Zobacz również:

Grill kontaktowy

moc 2000 W

obudowa ze stali nierdzewnej

maks. temp. 200 C

taca do zbierania tłuszczu

Cena: 179,90 zł

Lokówko-suszarka

2 poziomy temperatury

stała funkcja jonizacji

obrotowy kabel zasilający (360°)

w zestawie: 6 różnych końcówek

etui w zestawie

Cena: 59,99 zł

Masażer żył

stymuluje krążenie krwi

łagodzi napięcie w okolicy łydek i stóp

bezstopniowa regulacja intensywności

w zestawie torba do przechowywania

Cena: 199,90 zł

Szczotka parowa

zbiornik na wodę 0,06 l

czas nagrzewania 1 min

uderzenie pary 20g/min

moc 1000 W

Cena: 129,90 zł

Ekspres ciśnieniowy do kawy ESAM 3200 S

na kawę mieloną lub ziarnistą

13-stopniowa regulacja mielenia

zbiornik na wodę o poj. 1,8 l

regulowana wysokość adaptera

automatyczny proces płukania

i odkamieniania

automatyczne wyłączanie

Cena: 999 zł

Mikser ręczny

moc 300 W

2 poziomy prędkości

2 haki do zagniatania ciasta

Cena: 89,99 zł

Urządzenie do manicure

7 różnych nakładek

długi, spiralny kabel

5 poziomów prędkości

Obrót w prawo i w lewo

Cena: 79,99 zł

Golarka elektryczna

system ostrzy PowerCut

4-kierunkowe głowice Flex

golenie na sucho

wskaźnik akumulatora

możliwość mycia pod bieżącą wodą

czas pracy 40 minut

czas ładowania 8 godzin

Cena: 119,90 zł

Trust Słuchawki gamingowe GXT307

składany mikrofon

zintegrowany pilot

do regulacji głośności

długość kabla do konsoli 2m

Cena: 59,99 zł

Sharp MicroSystem nagłośnieniowy

z radiem XL-B515D

bluetooth

odtwarzacz CD

wyświetlacz LCD

DAB+ i tuner FM

Cena: 299,90 zł

EALME Słuchawki dokanałowe Buds Q2 TWS

bezprzewodowe, bluetooth 5.0

z mikrofonem

czas pracy: do 5 godzin

dodatkowe zasilanie z etui: do 15 godzin

zasięg: do 10 m

Cena: 129,90 zł

Hama Opaska sportowa Fit Track 1900

bluetooth

do pomiaru: kroków, dustansu, kalorii,

jakości snu, pulsu

czarna

Cena: 69,99 zł

Tracer Głośniki 2.1 Hi-Cube RGB Flow BT

moc RMS zestawu: 20 W

subwoofer wykonany z drewna

transmisja danych: jack 3,5 mm

Bluetooth

Podświetlenie RGB

pasmo przenoszenia: 35 Hz - 25 kHz

Cena: 129,90 zł

Zestaw RF Nano USB

mechanizm-membrana

klawiatura+mysz

bezprzewodowy

T.2,4GHz

Cena: 59,99 zł

Tracer Mysz Gamezone ARRTA RGB

liczba przycisków myszy: 8

maksymalna rozdzielczość (dpi): 6400

długość przewodu: 1,5 m

podświetlenie myszy: NEON (RGB effect)

optyczny sensor

Cena: 39,99 zł

Słuchawki nauszne Sony MDRZX110

pasmo przenoszenia 12 Hz - 22 kHz

miękkie, wygodne w noszeniu nauszniki

Cena: 49,99 zł

SonySłuchawki nauszne BT WH-CH510B

bezprzewodowe

regulacja głośności, odbieranie połaczeń

mikrofon, przyciski sterowania

czas pracy: 35 h

Cena: 159,90 zł

Głośniki Rave Mini Tracer TWS BT Black

Bluetooth 5.0

wbudowany mikrofon

czytnik kart pamięci microSD

port USB

radio FM

Cena: 39,99 zł

Powerbank

pojemność: 10000 mAh 37 Wh

ogniwa polimerowe

2 wyjścia USB

wejście Micro USB: : DC 5 V-2,1 A

wyjście USB 1: DC 5 V-1 A

wyjście USB 2: DC 5 V-2,1 A

wymiary: 138 x 68 x 16 mm

Cena: 49,99 zł

Płaska antena ANT1608BK

rodzaj konwertera: DVB-T/DVB-T2

wymiary: 20 x 13,5 x 1 cm

Cena: 99,99 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić ?