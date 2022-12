Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [19.12.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Smartwatch Fit Watch 4900

Głośniki Bluetooth Tracer Splash XXL TWS BT

radio FM

moc 30 W

technoloogia TWS

port USB, mini-jack 3,5 mm

mini-jack 3,5 mm

Cena: 179 zł

Grill kontaktowy Tefal GC241D

moc 2000 W

obudowa ze stali nierdzewnej

maks. temp. 200 C

taca do zbierania tłuszczu

nieprzywierająca powłoka

Cena: 199,90 zł

Żelazko parowe Tefal FV1712

moc 2000 W

stopa pokryta nieprzywierającą powłoką,

ilość pary 0 - 24 g/min,

silne uderzenie pary 85 g/min,

zbiornik na wodę ok. 200 ml

Cena: 79,99 zł

Golarka elektryczna Philips S1133/41

system ostrzy PowerCut

4-kierunkowe głowice Flex

golenie na sucho

wskaźnik akumulatora

możliwość mycia pod bieżącą wodą

czas pracy 40 minut

czas ładowania 8 godzin

Cena: 139,90 zł

Mikser ręczny Braun HM 1010

moc 400 W

4 poziomy prędkości, poziom turbo

cichy silnik

w zestawie mieszadła i trzepaczki

Cena: 119,90 zł

Parownica do ubrań Russell Hobbs 25592-56

poj. 200 ml,

szczoteczka do usuwania kłaczków,

nagrzewanie: 45 s.,

moc: 1600 W,

dł. przewodu 2,5 m

Cena: 149,90 zł

