Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [20.01.2022]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Smoothie maker

2 prędkości pracy

ostrza ze stali nierdzewnej

moc 300 W

w zestawie : 2 pojemniki

o poj. 0,35 l i 0,6 l

Cena: 79,99 zł

Opiekacz do kanapek SM1552

moc 700 W

4 trójkątne kanapki

lampka kontrolna

płyty pokryte

nieprzywierającą powłoką

Cena: 89,99 zł

Kuchenka mikrofalowa MW-G0001

z funkcją grila, poj. ok 20 l,

8 automatycznych programów,

funkcja rozmrażania,

moc mikrofali 800 W,

moc grilla 1000 W

Cena: 199,90 zł

Grill kontaktowy CG-B0001

wyjmowane, nieprzywierające płytki

grillowe

wyjmowana tacka na tłuszcz

bezstopniowy regulator temperatury

górna płyta w 5 poziomach

Cena: 199,90 zł

Sprawdźcie również: Najlepsze oferty Lidla: tania elektronika - co warto kupić ?

