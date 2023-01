Kaufland: tania elektronika - co warto kupić? [20.01.2023]

Sprawdzamy aktualną ofertę urządzeń elektronicznych w sklepie Kaufland i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Hipermarkety i sklepy dyskontowe to idealne miejsce, aby w dobrej cenie kupić sprzęt AGD czy urządzenia elektroniczne. Wbrew pozorom, w tego typu sklepach możemy znaleźć wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów do domu, warsztatu czy ogrodu. A do tego, często można liczyć na ciekawe promocje. Postanowiliśmy sprawdzić, co do zaoferowania ma sieć sklepów Kaufland.

Opiekacz do kanapek Tefal SM1552

moc 700 W

4 trójkątne kanapki,

lampka kontrolna,

płyty pokryte nieprzywierającą powłoką

Cena: 129 zł

Zobacz również:

Mini piekarnik MO-A0201 Switch On

3 programy grillowania/pieczenia,

regulacja temperatury 70-230°C

poj. 13 l,

moc 1200 W,

60-minutowy wyłącznik,

w zestawie: ruszt do grillowania, blacha do pieczenia, szczypce, wyjmowana tacka na okruchy

Cena: 222,22 zł

Mikser ręczny z misą

5 poziomów prędkości, funkcja turbo,

w zestawie: końcówki do mieszania i haki do ugniatania ciasta,

z osłoną przed pryskaniem,

misa o poj. 3,4 l,

moc 300 W,

3 lata gwarancji

Cena: 149,90 zł

Młynek do kawy KM-A0201

do 70 g ziaren kawy

noże i miska ze stali nierdzewnej

moc 150 W

Cena: 49,99 zł

Lokówko-suszarka HC-E0201

2 poziomy temperatury

stała funkcja jonizacji

obrotowy kabel zasilający (360°)

w zestawie: 6 różnych końcówek

etui w zestawie

Cena: 75 zł

Mysz Joy II RF Tracer

Nano USB

rożne kolory

bezprzewodowa

zasilanie bateryjne

moduł RF 2,4 Ghz

Cena: 15 zł

